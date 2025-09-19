Жители Ростовской области увидят как Луна закрывает собой Венеру

Фото: нейросеть

В Ростовской области жители смогут наблюдать необычное астрономическое событие. 19 сентября Луна закроет самую яркую планету Солнечной системы — Венеру. Об этом сообщил Николай Дёмин, заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького. Он также поделился впечатляющими фотографиями этого космического явления.Затмение начнётся между 15:18 и 16:13 по московскому времени. К сожалению, оно придётся на дневное время, что существенно усложнит его наблюдение. Несмотря на яркость Луны и Венеры, увидеть их на дневном небе без оптических приборов крайне сложно. Поэтому для наблюдения этих объектов рекомендуется использовать бинокль или телескоп.Как отметил специалист, желательно выбрать такое место для наблюдения, в котором Солнце будет закрыто для наблюдателя деревьями или близлежащими строениями, а область к востоку от него - напротив, открыта.- При наблюдении в оптические приборы стоит соблюдать особую осторожность и не наводить объектив телескопа или бинокля на Солнце - это может быть опасно для зрения, - добавил астроном.Покрытие Венеры Луной — это редкое астрономическое явление, которое происходит не чаще нескольких раз в год. Например, предыдущее такое событие наблюдалось 5 сентября 2024 года, а следующее ожидается 17 июня 2026 года.