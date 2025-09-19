Новости
В Веселовском районе Ростовской области ввели карантин из-за бруцеллеза

В Веселовском районе Ростовской области введён режим карантина в связи с выявлением очага бруцеллеза среди крупного рогатого скота. Эпицентр распространения опасного заболевания зафиксирован на землях Краснооктябрьского сельского поселения.


По информации администрации Веселовского района, ограничительные меры действуют с 16 сентября текущего года. Важно отметить, что продажа мясной продукции из зоны карантина допускается исключительно при наличии соответствующих разрешений и сопроводительных документов.

Напомним, что бруцеллез – это инфекционная болезнь, представляющая опасность как для животных, так и для человека. Она характеризуется высокой контагиозностью и способна быстро распространяться среди восприимчивых организмов.
Фото: Donday
