Егор Голенков получил повреждение после матча «Спартак» — «Ростов»

Джонатан Альба, главный тренер ФК «Ростов», после матча «Спартак» — «Ростов» 18 сентября рассказал о состоянии Егора Голенкова. Игрок донской команды покинул игровое поле на 64-й минуте.

— Была интенсивная игра, он в порядке. Чувствует себя хорошо. Думаю, не будет проблем, — поделился Джонатан Альба.

Тренер также рассказал, что начало сезона было сложным. Было сразу понятно, что для победы нужно не только усердно работать, но и потребовалось немного удачи.

В рамках матча Кубка России футбольный клуб «Ростов» впервые одержал победу, заработав 3 очка.

Уже 2 октября «Ростов» встретится с махачкалинским «Динамо».
фото: ФК «Ростов»
