Житель Ростовской области погиб в ДТП с грузовиком под Воронежем

Под Воронежем в Ольховском районе двое человек погибли в результате ДТП. Легковой автомобиль «Datsun on-DO» выехал на трассу ночью. Внутри находился 31-летний водитель из Ростовской области и пассажир.

На трассе стоял грузовик «DAF – TE 85» с цистерной в прицепе. Водитель грузовика включил аварийку и установил специальные знаки.

Дончанин за рулем иномарки превысил скорость и не успел среагировать. В результате чего произошло столкновение.

- "Двое мужчин погибли до приезда скорой помощи", - сообщает госавтоинспекция Воронежской области.
Фото: Госавтоинспекция ВО
