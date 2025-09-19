Житель Ростовской области погиб в ДТП с грузовиком под Воронежем

Фото: Госавтоинспекция ВО

Под Воронежем в Ольховском районе двое человек погибли в результате ДТП. Легковой автомобиль «Datsun on-DO» выехал на трассу ночью. Внутри находился 31-летний водитель из Ростовской области и пассажир.На трассе стоял грузовик «DAF – TE 85» с цистерной в прицепе. Водитель грузовика включил аварийку и установил специальные знаки.Дончанин за рулем иномарки превысил скорость и не успел среагировать. В результате чего произошло столкновение.- "Двое мужчин погибли до приезда скорой помощи", - сообщает госавтоинспекция Воронежской области.