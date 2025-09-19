Новости
В Ростовской области ищут уже третьего пропавшего подростка за неделю

В Ростове волонтеры разыскивают 13-летнюю Василису Жадан. Девочка ушла из дома на прогулку вечером 18 сентября и не вернулась. Родители пытались дозвониться, но Василиса не отвечала. Тогда семья обратилась в полицию, а затем к помощи волонтеров.

Рост Василисы — 162 см. У нее среднее телосложение, короткие каштановые волосы, глаза карие. В день исчезновения она была в черном худи, темно-серых джинсах и черно-белых кроссовках с желтыми шнурками.

Если у вас есть информация о её местонахождении или вы её видели, пожалуйста, звоните по номеру: 8 928 158 36 12.

Отметим, что ранее в Ростовской области на этой неделе пропали два подростка: 14-летняя Галина из Азова и 15-летний Дмитрий из Песчанокопского района.
Фото: Национальный центр помощи РО
