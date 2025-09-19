Фото: Правительство РО

В Ростовской области назначили нового главу аграрного ведомства. Об этом стало известно 19 сентября на сайте регионального правительства.Новой руководительницей стала Анна Касьяненко, уроженка Ростова-на-Дону. Она окончила Южный федеральный университет по специальности «Мировая экономика» и имеет степень кандидата технических наук.Ранее Анна работала в СЗАО «СКВО» в Зерноградском районе. До этого она занимала различные должности в компаниях «Бизон», «Юг Руси» и «Новошахтинский завод нефтепродуктов».Кроме того, Анна Касьяненко является депутатом Законодательного Собрания Ростовской области и председателем Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ.Юрий Слюсарь выразил надежду, что энергичность, инновационный подход и опыт Анны Владимировны помогут развивать сельское хозяйство региона и позволят ей внести значительный вклад в решение ключевых задач.