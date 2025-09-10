Луна скроет звезды в ночь на 13 сентября в Ростовской области

Фото: нейросеть

На Дону в ночь на 13 сентября 2025 года жители региона смогут увидеть редкое астрономическое явление — Луна будет заслонять звёздное скопление Плеяды. Об этом рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени М. Горького Николай Дёмин.Плеяды — одно из ближайших и ярчайших рассеянных звёздных скоплений в созвездии Тельца. В момент явления, когда Солнце уже скроется за горизонтом, Луна поднимется высоко в небе и будет постепенно покрывать звёзды скопления.Продолжительность события составит около полутора часов. Луна пройдет через центр Плеяд, при этом её фаза позволит видеть самые яркие звезды, не затмевая их свет. Для удобства наблюдения лучше выбрать место с открытым восточным и юго-восточным горизонтом, а также использовать полевой бинокль или любительский телескоп.Явление начнётся примерно в 23:30 и продлится до 01:30 по московскому времени.