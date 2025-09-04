Новости
Астроном из Ростова рассказал, где и когда наблюдать «кровавую» Луну

7 сентября в Ростовской области можно будет увидеть редкое полное лунное затмение, которое называют «кровавой» Луной. Затмение начнется около 18:30 по московскому времени, когда Луна начнет погружаться в полутень Земли. Пик затмения наступит в 21:12 по московскому времени. Подробнее рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени М. Горького Николай Дёмин.

Данное затмение будет доступно для наблюдения со всей территории России, за исключением Камчатки и Чукотки.

Для наилучшего наблюдения за лунным затмением рекомендуется выбрать открытое место с южным горизонтом. Наличие городской засветки не будет препятствием, так как Луна обладает достаточной яркостью, чтобы её можно было отчётливо видеть даже в условиях города.

Чтобы наблюдать лунное затмение, не требуются оптические приборы — это явление прекрасно видно невооруженным глазом.

Как объяснил Николай Дёмин, название «кровавая» Луна появилось неспроста. Во время полной фазы Луна не исчезает, а окрашивается в красно-бордовый оттенок из-за преломления солнечных лучей в атмосфере Земли.

- Цвет Луны в этот момент может сильно различаться: от золотисто-оранжевого до тёмно-коричневого или даже серого. Это зависит от того, насколько глубоко Луна погружается в тень Земли, а также от солнечной активности и состояния атмосферы, - отметил астроном.

Лунное затмение случается, когда Луна, двигаясь по своей орбите вокруг Земли, выстраивается в одну линию с Землёй и Солнцем и оказывается в тени нашей планеты. Полные лунные затмения происходят нечасто. В Ростове-на-Дону последние два полных лунных затмения были видны 28 сентября 2015 года и 27 июля 2018 года, а следующее затмение ожидается только 31 декабря 2028 года.
Фото: нейросеть
