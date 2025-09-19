Новости
Жительница Ростова в своем дворе обнаружила огромного паука

Жительница Ростова в своем дворе обнаружила огромного паука. Как сообщает DonDay.

Происшествие случилось 18 сентября на улице Извилистой. Вечером женщина решила прогуляться по своему двору в частном доме. Она увидела большого страшного паука, похожего на ядовитого Каракурта. Ростовчанка сразу же обратилась к специалистам.

Прибывшие на место арахнологи рассказали, что страшным монстром оказался ложный Каракурт. Другое название паука — Стеатода. Это ядовитый опасный паук, распространенный в Ростовской области.

Стеатода очень опасный вид. Он встречается в Юго-Западной части области. Она любительница хорошо проветриваемых помещений и часто можно увидеть ее гнезда где-нибудь на чердаках.

Яд этого паука смертелен, но после одного укуса летальных последствий не будет. Концентрация яда будет слишком мала.

Человек может приходить в себя неделю после встречи с таким пауком.

Сейчас женщина успокаивается и ждет дезинсектора.
фото: DonDay
