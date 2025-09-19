фото: DonDay

Жительница Ростова в своем дворе обнаружила огромного паука. Как сообщает DonDay.Происшествие случилось 18 сентября на улице Извилистой. Вечером женщина решила прогуляться по своему двору в частном доме. Она увидела большого страшного паука, похожего на ядовитого Каракурта. Ростовчанка сразу же обратилась к специалистам.Прибывшие на место арахнологи рассказали, что страшным монстром оказался ложный Каракурт. Другое название паука — Стеатода. Это ядовитый опасный паук, распространенный в Ростовской области.Стеатода очень опасный вид. Он встречается в Юго-Западной части области. Она любительница хорошо проветриваемых помещений и часто можно увидеть ее гнезда где-нибудь на чердаках.Яд этого паука смертелен, но после одного укуса летальных последствий не будет. Концентрация яда будет слишком мала.Человек может приходить в себя неделю после встречи с таким пауком.Сейчас женщина успокаивается и ждет дезинсектора.