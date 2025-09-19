Встреча информационной группы Ленинского района прошла с ростовчанами

Фото: Администрация Ростова

В администрации Ленинского района в Ростове-на-Дону состоялась встреча информационной группы «Культура, молодежная политика, спорт, казачество, межнациональные вопросы и религия» с жителями города. В ней приняли участие заместитель начальника управления культуры города Варвара Арнаут, главный специалист отдела физкультурной и спортивной работы управления физической культуры и спорта Ольга Овчинникова, председатель Комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Юлия Акинина, начальник управления по молодежной политике Андрей Бганцев.В Ленинском районе функционируют восемь муниципальных учреждений культуры. Здесь также работают две детские школы искусств: художественная школа имени Чиненовых и школа искусств, названная в честь Артамонова.- Школа искусств имени Артамонова сегодня оснащена современной мебелью, компьютерами, офисной техникой и интерактивными досками. Арнаут Варвара отметила, что в районе также есть культурно-досуговые центры.Андрей Бганцев рассказал о молодежной политике. Он отметил активное развитие добровольческого движения. Так, 19 сентября в городе пройдет сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО. Продолжается развитие патриотических направлений.В городе и районе активно развиваются мероприятия, направленные на укрепление межэтнических связей. В рамках национальной программы также проводятся мероприятия по сохранению и популяризации культурного наследия различных народов.- Ленинский район обладает своими особенностями, так как это центр города. Здесь собирается вся молодежь, поэтому обстановка находится под особым вниманием, - отметила Юлия Акинина.В районе активно развивается казачье движение.В районе также реализуются спортивные мероприятия. Ольга Овчинникова отметила, что особое внимание уделяется не только молодежи, но и старшему поколению. В этом году запущен новый проект «Активное долголетие». Его цель — привлечь людей серебряного возраста к массовым занятиям спортом и активному отдыху. Также стартовал еще один проект «Энергия Спорта», в семи парках города и на шести спортивных площадках проходят регулярные занятия зарядкой среди ростовчан.