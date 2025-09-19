Новости
В Ростовской области бывшего директора спортивной школы обвиняют в халатности

В Ростовской области бывшему руководителю одной из спортивных школ предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.

Следствие установило, что обвиняемый подписал акты о приемке работ, выполненных в спортивном комплексе, хотя фактически работы были выполнены не полностью или не соответствовали установленным стандартам.

Как заявили в региональном Следственном комитете, теперь уже бывшему директору спортивной школы в городе Гуково вменяется небрежное отношение к своим обязанностям.

По версии следствия, экс-руководитель утвердил документацию о завершении работ на спортивном объекте, несмотря на то, что компания-подрядчик выполнила контракт ненадлежащим образом. Утверждается, что руководитель спортшколы проявил недостаточно внимания к проверке предоставленных документов. Это привело к тому, что из бюджета муниципалитета подрядчику было выплачено 15 миллионов рублей за работы, не отвечающие требованиям.

Представители Следственного комитета области также сообщили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
