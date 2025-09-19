Трое молодых ростовчан пойдут под суд за насилие над бездомным

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростовской области трое молодых людей будут отвечать перед законом за жестокое обращение с человеком без определенного места жительства. Этот ужасающий случай произошел в феврале текущего года в одном из гаражных боксов на улице Нансена в Ростове-на-Дону.Группа, включающая двух несовершеннолетних подростков (17 лет) и одного 19-летнего парня, проходила мимо гаражного комплекса. В случайно открытом гараже они обнаружили 44-летнего бездомного. Согласно информации следствия, их действия были заранее спланированы. Они нанесли потерпевшему множество ударов ногами и различными предметами, облили его краской, вызвав тем самым глубокие душевные мучения.Двое из нападавших совершили над жертвой насильственные действия сексуального характера, а также пытались задушить его леской для рыбалки до потери сознания.Все свои противоправные деяния они снимали на камеру мобильного телефона, а затем поделились этой видеозаписью со своими знакомыми.Как уточнили в СУ СКР по Ростовской области, в настоящее время все необходимые материалы по данному делу переданы в судебные органы для дальнейшего рассмотрения.