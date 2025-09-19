Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Кагальницком кирпичном заводе под Ростовом раскрыли тайны производства кирпича

На Кагальницком кирпичном заводе под Ростовом раскрыли тайны производства кирпича

На Кагальницком кирпичном заводе под Ростовом раскрыли тайны производства кирпича. Donday побывал на заводе и выяснил, как выбрать качественный строительный материал в магазине.

Кирпич — это самый популярный строительный материал. Каждый год с его помощью возводят тысячи зданий. Без кирпича не обходится ни одна крупная стройка.

Его используют для создания несущих стен, перегородок, колонн и других конструктивных элементов зданий.
Фото: скрин
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.