На Кагальницком кирпичном заводе под Ростовом раскрыли тайны производства кирпича. Donday побывал на заводе и выяснил, как выбрать качественный строительный материал в магазине.Кирпич — это самый популярный строительный материал. Каждый год с его помощью возводят тысячи зданий. Без кирпича не обходится ни одна крупная стройка.Его используют для создания несущих стен, перегородок, колонн и других конструктивных элементов зданий.