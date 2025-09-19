Новости
В Ростовской области за неделю бесследно исчезли четыре подростка

За последнюю неделю в Ростовской области зарегистрировано исчезновение четырех несовершеннолетних. Среди них – 16-летняя Шахина Усмонова, пропавшая 15 сентября в Ростове-на-Дону.

Следует подчеркнуть, что это уже четвертый случай пропажи подростков в данном регионе за семь дней. Примечательно, что трое из пропавших без вести исчезли в один и тот же день. 15 сентября пропали Галина Иваненко из города Азова, Шахина Усмонова из Ростова-на-Дону и Дмитрий Федоревский из Песчанокопского района.

По данным пресс-службы областного ГУ МВД, в указанный день девушка направилась в гости к приятельнице и не вернулась домой.

Приметы Шахины: рост - около 160 см, выглядит на 15-16 лет, карие глаза, проколот нос (пирсинг). В день, когда она пропала, на ней были длинное черное платье с цветочным принтом и босоножки белого цвета. С собой у девушки была небольшая сумка черного цвета.

Полиция просит всех, кто узнал ее по фотографии или владеет информацией о ее местонахождении, незамедлительно связаться с правоохранительными органами по телефонам: 249-45-20 и 254-28-11.
Фото: ГУ МВД Ростовской области
