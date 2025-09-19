В центре Ростова убрали упавшую из-за непогоды ветку на Халтуринском

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону были устранены последствия обрушения части дерева на улице Халтуринской, вызванного штормовым ветром, об этом сообщили представители городских властей.Утром 19 сентября сотрудники коммунальных служб провели необходимые работы по уборке территории, убрав упавшую ветвь и восстановив привычный ритм городской жизни. Движение пешеходов и транспорта было полностью восстановлено.По данным, полученным от городской администрации, инцидент произошел поздно вечером вчера, 18 сентября, в самом сердце донcкой столицы. Крупная ветвь упала на тротуар и часть проезжей части, прервав движение пешеходов и автомобилей. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших.