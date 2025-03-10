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Жители Ростовской области стали свидетелями редкого природного явления

Жители Ростовской области стали свидетелями редкого природного явления
В Ростовской области ночью 9 марта вокруг спутника Земли образовалось светящееся кольцо. Специалисты называют такое явление лунное гало. 

Больше всего явление было заметно в городах Азове, Таганроге и Ростове-на-Дону. Жители этих городов активно делились фотографиями и видео в социальных сетях. Последний раз подобное явление наблюдали в декабре 2024 года.

Лунное гало формируется из-за преломления и рассеивания света на мельчайших ледяных кристаллах в верхних слоях атмосферы. Это явление обычно предвещает скорые осадки.

Наблюдение за лунным гало вызвало восторг у жителей региона, которые впервые стали свидетелями этого редкого и красивого природного феномена. 
Фото: соцсцети.
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