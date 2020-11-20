Жители Ростовской области стали свидетелями редкого явления — ледостава

В донском регионе появился первый ледяной покров на водоемах. Об этом 23 ноября рассказала ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.За последние три года ледостав в Ростовской области стал явлением довольно редким. Обычно его можно наблюдать на неглубоких маленьких водоемах, да и то недолго.При этом залив Мигулянка в Шолоховском районе замерзает каждый год. Правда, рыбачить там опасно - лед непрочный.- Толщина льда акватории даже в пределах одного района разная. Можно определить степень прочности по вмерзшей растительности, льду с пузырями или трещинами. Однако подводные ключи угадать нельзя, - отметила специалист. - Поэтому полностью полагаться на визуальные приметы не стоит.Ежегодно в ледяной ловушке оказываются от 10 до 100 рыбаков. За первые два месяца 2020 года под лед провалились трое жителей Ростовской области, из которых двое - дети. К счастью, их удалось спасти. С начала ледостава пока не зарегистрированы новые случаи, но, по словам Анастасии Калдуровой, подобные ЧП происходят в декабре и январе.