Открытый люк на улице Космонавтов беспокоит жителей Ростова

Фото: Severrostov

Жители Ростова обеспокоены открытым люком на улице Космонавтов. Об опасном участке за многоэтажным домом № 26 они рассказали в соцсетях 29 июля.При солнечном свете можно хорошо разглядеть практически метровое отверстие. На месте люка зияет колодец с кирпичными стенками, заполненный грязной водой. Как рассказывают местные жители, оттуда идет зловонный запах.Возле этого участка расположено много многоэтажных домов. Невнимательный прохожий может не заметить дыру и провалиться в нее.