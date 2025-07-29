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Открытый люк на улице Космонавтов беспокоит жителей Ростова

Открытый люк на улице Космонавтов беспокоит жителей Ростова
Жители Ростова обеспокоены открытым люком на улице Космонавтов. Об опасном участке за многоэтажным домом № 26 они рассказали в соцсетях 29 июля.

При солнечном свете можно хорошо разглядеть практически метровое отверстие. На месте люка зияет колодец с кирпичными стенками, заполненный грязной водой. Как рассказывают местные жители, оттуда идет зловонный запах.

Возле этого участка расположено много многоэтажных домов. Невнимательный прохожий может не заметить дыру и провалиться в нее.
Фото: Severrostov
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