Пострадавшей в страшном пожаре многодетной семье из Миллеровского района нужна помощь

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Семья из Миллеровского района, пережившая ужасный пожар, в котором они потеряли все, нуждается в срочной поддержке. Огонь полностью уничтожил их жилище, оставив без крова, документов и личных вещей. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь Ольгу маму главы пострадавшего семейства.По словам Ольги, дом, в котором они жили, не подлежит восстановлению. Пламя распространилось мгновенно, превратив его в обгоревшие руины. Семья не успела спасти ничего из имущества, огонь поглотил все – от одежды до важных документов. После трагедии супруги с выжившим сыном и дочерью нашли приют у матери мужчины в соседнем поселке. Сейчас родители заняты организацией похорон погибших дочерей, а за остальными детьми присматривает бабушка.- Любая помощь сейчас для нас неоценима, – говорит бабушка. - Благодаря отзывчивым людям мы уже получили предметы первой необходимости: одежду, обувь, лекарства.Напомним, трагедия произошла ночью 26 июля в хуторе Ивановка. В доме проживала многодетная семья из шести человек. По счастливой случайности, старший сын в ту ночь был в гостях. В доме находились мать и три дочери.Мать успела спасти младшую дочь, но когда вернулась за старшими, было уже слишком поздно. Огонь охватил все здание. К сожалению, шестилетняя и восемнадцатилетняя девочки погибли, потеряв сознание при попытке выбраться из горящего дома. Их обгоревшие тела были обнаружены спасателями при тушении пожара.Если вы хотите оказать помощь пострадавшей семье, свяжитесь с Ольгой по телефону: +7-900-128-69-72.