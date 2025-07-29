Стартовал капремонт автодороги Шахты – Белая Калитва

Фото: правительство Ростовской области.

По просьбам жителей Октябрьского и Белокалитвинского районов стартовал капремонт автодороги регионального значения Шахты – Белая Калитва. Участок автодороги располагается на км 7+000 – км 17+000 в Октябрьском районе (от хутора Киреевка до ж/д переезда).Проектная документация разработана Минтрансом Ростовской области в 2024 году. В конце июня заключили контракт с подрядной организацией, а в июле начали работы. Всего на капремонт было выделено 539 миллионов рублей. Завершить работы планируют в декабре 2026 года.Дорожники за этот период должны выполнить устройство нижнего слоя дороги и верхнего – с двумя слоями покрытия. Также в процессе работ заменят шесть водопропускных труб и установят четыре дополнительных, нанесут дорожную разметку из термопластика, установят дорожные знаки, сигнальные столбики и ограждения.- Всего в этом году будет отремонтирован 101 участок автодорог регионального и межмуниципального значения в 43 районах области общей протяженностью 331 километр. На сегодняшний день работы выполнены на 44 объектах – порядка 140 км. На эти цели предусмотрено 7,1 млрд рублей, - рассказала первый заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина.На всех дорогах до конца ноября этого года планируют завершить ремонт.Напомним, что в 2025 году в Ростовской области планируют отремонтировать более чем 500 дорожных объектов регионального и местного значений. На эти цели выделят 32 миллиарда рублей. Порядка 860 километров автодорог, мостов и развязок приведут в порядок.Добавим, что 28 июля на оперативном совещании регионального правительства врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дорожный фонд пополнят почти на 2 млрд рублей. Средства предназначены для ремонта дорог регионального и муниципального значения.