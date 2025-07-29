Юрий Слюсарь: Деньги на ремонт дорог должны расходоваться с высоким КПД

- Надо в полной мере использовать все имеющиеся инструменты контроля, с коллегами отрабатывать в постоянном режиме – и внутри министерства, и с подрядчиками, и с муниципалитетами. Деньги, которые мы направляем на дороги, должны расходоваться с высоким КПД, - отметил Юрий Слюсарь.

Фото: Правительство Ростовской области

Организация работы по профилактике коррупционных нарушений при проведении дорожных ремонтов была рассмотрена на заседании областной комиссии по противодействию коррупции под председательством врио губернатора Юрия Слюсаря 29 июля. Значительное внимание было уделено реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».Согласно данным минтранса области, 53 закупки на 13,2 миллиарда рублей проведены с начала этого года, из них на 1,1 миллиарда рублей – по национальному проекту. Среднее число заявок достигло 3,8. Экономия при проведении торгов составила 1,1 миллиарда рублей. Сэкономленные средства идут на создание дополнительных дорожных объектов.Глава региона Юрий Слюсарь предупредил, что антикоррупционное законодательство должно строго исполняться не только при закупках, но и на всех стадиях реализации дорожных контрактов. Также он подчеркнул, что через областной и муниципальные дорожные фонды в Ростовской области реализуется большое количество объектов. И при ограниченности ресурсов работа по повышению эффективности расходов должна проводиться постоянно.Главе региона доложили о ходе выполнения нацпроекта в этом году.Замгубернатора – министр транспорта Алена Беликова уточнила, что приоритетной задачей по нацпроекту за 2025 год является приведение в нормативное состояние дорог к соцобъектам. Запланированы ремонты 63 километров дорог к образовательным и досуговым организациям, 43,6 километра – к больницам и поликлиникам, 31 километр – к туристическим объектам, 26 километров – к спортивным и образовательным учреждениям.Как сообщает глава минтранса, на всех объектах ремонта и капремонта действует независимый лабораторный контроль материалов и работ с пообъектной отчетностью. На каждом этапе строительства, реконструкции и капремонта дорог уполномоченные надзорные органы осуществляют непрерывное наблюдение. Систематически проверяется исполнение подрядчиками гарантийных обязательств. Обследования комиссия проводит с участием подрядчиков, а на объектах нацпроекта – также с представителями ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград». В 2025 году проверены все 715 гарантийных объектов нацпроекта. На 184 объектах выявленные дефекты устранены.Так, коррупционные нарушения, в том числе на объектах нацпроекта, в первом полугодии 2025 года не выявлены.