В результате падения дронов в Сальске пострадали 54 квартиры

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В Сальске Ростовской области при падении беспилотников повреждены оказались 54 квартиры. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.В ночь на 29 июля в донском регионе сбили 22 беспилотника. Больше всего повреждений оказалось в Сальске. Там погибли три человека — один мирный житель и два сапера Росгвардии. Пожар начался на железнодорожной станции, временно ограничено было движение поездов. Затем его восстановили.В микрорайоне Новосальск без электричества остались 2 840 человек.Также повреждения получил многоквартирный дом. Ориентировочно, повреждения зафиксировали в 54 квартирах. Всего пострадали 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и 2 легковых автомобиля.- Необходимо завершить обследования повреждений в течение трех дней и осуществить все выплаты за потерю имущества в течение двух недель, - сказано в сообщении.Работы начнут в наиболее пострадавших домах и квартирах.