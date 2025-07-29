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В результате падения дронов в Сальске пострадали 54 квартиры

В результате падения дронов в Сальске пострадали 54 квартиры
В Сальске Ростовской области при падении беспилотников повреждены оказались 54 квартиры. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В ночь на 29 июля в донском регионе сбили 22 беспилотника. Больше всего повреждений оказалось в Сальске. Там погибли три человека — один мирный житель и два сапера Росгвардии. Пожар начался на железнодорожной станции, временно ограничено было движение поездов. Затем его восстановили.

В микрорайоне Новосальск без электричества остались 2 840 человек.

Также повреждения получил многоквартирный дом. Ориентировочно, повреждения зафиксировали в 54 квартирах. Всего пострадали 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и 2 легковых автомобиля.

- Необходимо завершить обследования повреждений в течение трех дней и осуществить все выплаты за потерю имущества в течение двух недель, - сказано в сообщении.

Работы начнут в наиболее пострадавших домах и квартирах.
Фото: Соцсети.
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