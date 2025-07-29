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Долги управляющей компании из Ростова выставили на торги

Долги управляющей компании из Ростова выставили на торги

В Ростове-на-Дону выставлена на аукцион дебиторская задолженность одной из управляющих компаний. Объявление о предстоящих торгах опубликовано на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На торгах планируется продать долг компании перед двумя кредиторами на общую сумму около 6 миллионов рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 августа. Победителя торгов определят 5 сентября.

ООО УК «ЖЕЛДОРСТРОЙ», зарегистрированное в Ростове-на-Дону в декабре 2014 года, было признано банкротом в ноябре 2021 года из-за накопившихся долгов.
Фото: Donday
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