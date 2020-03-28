В Ростове-на-Дону лодка рыбаков опрокинулась посреди реки



В Ростове-на-Дону рыбаки едва не погибли, перевернувшись на лодке. Происшествие случилось 31 марта около 15:30.



Спасатели маневренного поисково-спасательного подразделения находились в патруле в районе улицы Рельефной. Вдруг им поступило сообщение о том, что требуется помощь утопающим. Как выяснилось, два рыбака находились на лодке посреди Дона, когда их плавсредство опрокинулось. Самостоятельно вернуть лодку в исходное положение они не могли и, находясь в ледяной воде, стали звать на помощь.



- Расчёт спасателей взял двух молодых ростовчан на борт судна и доставил в подразделение. Там рыбаков отогрели, с ними провели беседу и настоятельно рекомендовали оставаться дома, - добавила ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова.



Медицинская помощь потерпевшим не понадобилась.