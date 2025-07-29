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Трофей Кубка России по футболу доставлен в Ростов-на-Дону

Трофей Кубка России по футболу доставлен в Ростов-на-Дону
Трофей Кубка России по футболу доставлен в Ростов-на-Дону. Знаменитый футболист Донского края Денис Глушаков презентовал приз наиболее значимого клубного соревнования страны в южной столице.

30 июля в Ростове пройдет стартовый матч в рамках Кубка России. Ростовская команда встретится со «Спартаком» в 20:30.

Стоит подчеркнуть, что для "Ростова" это будет крайне важная игра. В прошлом сезоне донской клуб упустил шанс завоевать кубок, проиграв ЦСКА в решающем матче. Поэтому, скорее всего, для "желто-синих" принципиально одержать победу в текущем сезоне.

На данный момент у клуба ситуация складывается, прямо скажем, не лучшим образом. После завершения двух туров РПЛ "Ростов" занимает 13-е место в турнирной таблице.
Фото: Кубок России
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