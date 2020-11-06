На Дону трое рыбаков перевернулись на лодке и едва не утонули

В Ростовской области спасатели вытащили трех рыбаков, которые перевернулись на лодке. Происшествие случилось 8 ноября примерно в 12 часов в Аксае.Трое рыбаков вышли на своей лодке в водоем возле остановки «Стеклозавод». В один момент их водный транспорт перевернулся, и мужчины оказались в ледяной воде. Потерпевших заметил прохожий, который вызвал спасателей.Как сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова, прибывший расчет на катере доставил мужчин на берег. Лодку потерпевших также отбуксировали к суше. В результате случившегося никто не пострадал.