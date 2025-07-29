Жители и гости Ростовской области смогут узнать о бесплатных точках Wi-Fi на карте «2ГИС»

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области можно узнать о бесплатных точках Wi-Fi на карте «2ГИС».- Министерство цифрового развития, ИТ и связи области совместно с компанией «2ГИС» обеспечили размещение на карте региона точек бесплатного Wi-Fi. Это стало еще одним решением актуального вопроса временных ограничений в работе мобильного интернета, – рассказал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.Информацию можно получить на сайте или с помощью мобильного приложения «2ГИС». Для получения данных необходимо в поисковой строке ввести запрос «бесплатный wi/fi».На карте указаны точки Wi-Fi-доступа, расположенные на территории всех районов Ростовской области. Скачать мобильное приложение «2ГИС» можно в официальных магазинах приложений (RuStore и другие).Кроме того, информацию о бесплатных точках доступа Wi-Fi можно получить бесплатно на сайте Геоинформационной системы Ростовской области и через мобильное приложение «ГИС РО». Скачать карту можно заранее в приложении и использовать ее в случае отсутствия интернета. Сейчас на карту нанесены более 1,5 тысячи точек бесплатного Wi-Fi.Добавим, что в целях оперативного реагирования на отсутствие публичной точки на карте или неправильного адреса жители донского региона могут обратиться на горячую линию: 8 (863) 285-34-40 в будние дни с 8:00 до 18:00.Ограничение и отключение интернета действуют в целях защиты граждан и инфраструктуры.