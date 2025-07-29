О девяти часах плена рассказал заложник ростовского СИЗО

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В Южном окружном военном суде продолжается рассмотрение дела в отношении лиц, осуществивших захват ростовского следственного изолятора. Как сообщает портал DonDay, судебное заседание по данному уголовному делу, где фигурируют Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев, состоялось 29 июля в Ростове-на-Дону.Шестнадцатого июня прошлого года утром шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО: младшего инспектора Виктора Кончакова и начальника оперативного управления ФСИН по Ростовской области Александра Богму. По информации, полученной в ходе следствия, несмотря на содержание в разных камерах, между заключенными существовала налаженная связь. Подготовка к захвату велась на протяжении нескольких месяцев.Согласно показаниям Виктора Кончакова, в ту ночь к его посту прибежал Александр Бобырев.- Он сообщил о нападении на него, - пояснил потерпевший, добавив, что Бобырев рекомендовал бежать в сторону дежурной части, где, по его словам, должны были находиться сотрудники.Однако, не успев выйти, Виктор подвергся нападению двоих. У одного в руках был заточенный предмет, а у Камнева – топорик, снятый с противопожарного стенда. Нападавший приставил заточку к его горлу, требуя оставаться на месте.Помимо этих двоих, во дворе находились еще четверо беглецов. Они использовали Виктора как прикрытие, опасаясь огня с вышек. Затем они доставили инспектора в дежурную часть, где надели наручники и на глаза – медицинскую маску.По словам Виктора, один из захватчиков постоянно доставлял ему боль, спрашивая разрешения у главаря нанести ножевое ранение в ногу, но получал отказ.Захватчики обсуждали планы, намереваясь захватить ближайший полицейский участок после выхода из здания, так как оружие в СИЗО найти не удалось.- Я провел в плену около девяти часов, - вспоминает Виктор, подчеркивая, что все это время у его горла находился заточенный предмет, который иногда убирали, но рядом всегда оставался кто-то из нападавших.Он опасался за свою жизнь и не предпринимал попыток к бегству. Во время штурма он находился в дежурной части вместе с Камневым и еще одним заключенным. В какой-то момент последний выбежал на улицу, а Камнев остался рядом с Виктором.- Камнев хотел что-то со мной сделать, поднял и приставил нож к горлу, но затем бросил меня и сбежал.В результате штурма пятеро захватчиков были ликвидированы, а Даниил Камнев получил ранения. Сотрудники СИЗО серьезно не пострадали. Виктор не обращался в больницу, но пережитые девять часов плена останутся в его памяти навсегда.