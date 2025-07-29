В Шахтах 11-летняя девочка попала под колеса грузовика

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Шахты Ростовской области 11-летняя девочка попала под колеса грузовика. Авария случилась 29 июля около 15:00 на улице Иванова.По предварительным данным, 45-леттний мужчина на грузовике «ГАЗ» ехал возле дома №22. Он не пропустил девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль сбил малышку с ног.В региональной Госавтоинспекции рассказали, что в результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.