В Ростове городской автобусный маршрут № 84 передали новому перевозчику

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В Ростове-на-Дону продолжаются работа по улучшению ситуации в транспортной сфере. По инициативе главы города Александра Скрябина Департамент транспорта усилил контроль над работой автобусов. Кроме того, активно рассматриваются обращения граждан, касающиеся состояния и обслуживания транспортных средств.Стоит отметить, что критическая обстановка сложилась на автобусном маршруте №84, соединяющем Вересаево и Главный автовокзал. Транспортное ведомство обнаружило у компании-перевозчика 94 случая несоблюдения условий муниципального договора. В основном наблюдались отклонения от графика движения, в жаркую погоду пассажиры страдали из-за неработающих кондиционеров, а количество автобусов на маршруте было значительно меньше предусмотренного. Например, в июле в рабочие дни перевозчик обеспечивал выход на линию лишь одного автобуса вместо положенных шести. В выходные дни маршрут и вовсе оставался без автобусного сообщения.- Принято решение: с 1 августа муниципальный автобусный маршрут № 84 будет обслуживаться новым перевозчиком. На линию будут выходить 6 автобусов, - отметил Александр Скрябин.Напомним, что ранее Александр Скрябин предупреждал о жестких санкциях в случае несоблюдения перевозчиками условий контракта.