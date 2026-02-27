В Ростовской области не смогут увидеть парад планет 28 февраля

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

В Ростовской области жители не смогут разглядеть все шесть планет 28 февраля. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Парад планет – это событие, когда несколько планет выстраиваются в одну линию (Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). Небесное явление ожидается 28 февраля с 18:50 до 19:30 по московскому времени.Любителей понаблюдать за астрономическим явлением ждет разочарование.- Две планеты из шести (Уран и Нептун) увидеть невооружённым глазом невозможно. Разве что Уран на идеальном небе чисто теоретически разглядеть можно. Из оставшихся 4 планет 3 собраны сейчас около Солнца – это Венера, Меркурий и Сатурн, - объясняют астрономы. - Чтобы найти их, потребуется иметь чистый горизонт и далее ловить заход Солнца. По факту, скорее всего, вы увидите только одну точку (Венеру) или 2 точки (Венеру и Сатурн). Меркурий увидеть не получится.Всего через полчаса с начала события планеты полностью исчезнут.