Жители Ростовской области от 46 лет составляют большую часть заразившихся COVID-19 за сутки

Большую часть заразившихся вирусом COVID-19 за последние сутки в Ростовской области составляют люди от 46 лет. Об этом сообщили в региональном правительстве.По состоянию на 8 ноября новыми инфицированными стали 312 дончан, из которых большинство (38,1%) – это граждане от 46 до 65 лет (119 человек). Опасный вирус также подхватили 97 жителей от 18 до 45 лет (31,1%), 74 – от 66 до 79 лет (23,7%), 17 – старше 80 лет (5,5%) и пятеро детей (1,6%).Ситуация с распространением коронавируса в Ростовской области напряженная. Количество зараженных с начала пандемии достигло 33 117 человек. Умерли от COVID-19 уже 946 пациентов, включая 17 новых скончавшихся.