В Ростовской области с начала купального сезона утонули пять детей

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С наступлением летних месяцев в Ростовской области зарегистрирован печальный факт гибели 21 человека на водных территориях, в числе которых пятеро детей. Эти данные были обнародованы в региональном управлении МЧС.В частности, 30 июля в Кашарском районе случилась трагедия, оборвавшая жизнь 16-летнего подростка. Компания ребят решила искупаться, совершая сплав по реке Ольховой, неподалеку от хутора Верхнекалиновка. Один из подростков почувствовал слабость, и друзья помогли ему выйти на берег. После этого остальные продолжили заплыв. Вернувшись, они обнаружили исчезновение товарища. Труп молодого человека был найден на следующий день, недалеко от береговой линии.Следует подчеркнуть, что официальный старт купального сезона в области был дан 1 июня. За первые два месяца лета на водоемах Ростовской области произошло 21 утопление, включая пятерых несовершеннолетних.