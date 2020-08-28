Граждане в возрасте от 46 лет составляют большую часть среди новых заразившихся коронавирусом на Дону

В донском регионе граждане от 46 лет являются большинством среди заразившихся коронавирусом за последние сутки. О данных на 31 августа сообщает правительство Ростовской области.За минувшие 24 часа опасный вирус выявили у 128 человек, среди которых люди от 18 до 45 лет составляют 24,2%. Инфицированных граждан в возрасте от 46 до 65 лет, как и в предыдущие сутки, больше всего - 37,3%. Дончан от 66 до 79 лет - 29,9%, старше 80 лет - 11,2%, детей - 3%.С начала пандемии в Ростовской области COVID-19 выявили у 16 927 жителей. Количество скончавшихся от опасного вируса достигло 351 пациента.