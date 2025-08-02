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Штормовое из-за дождей продлили до 4 августа в Ростовской области

Штормовое из-за дождей продлили до 4 августа в Ростовской области

Ввиду ухудшения погодной обстановки, штормовое предупреждение в Ростовской области продлено до 4 августа, о чем сообщили в региональном управлении МЧС.

По сведениям, полученным от Росгидромета, в период с 3 по 4 августа на территории Ростовской области прогнозируются обильные осадки в форме сильных дождей и ливней, сопровождаемых грозами, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 20-25 метров в секунду.

В связи с непогодой возрастает риск различных ЧП. Жителям региона настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время дождей, как на пешеходных зонах, так и на дороге.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
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