Штормовое из-за дождей продлили до 4 августа в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

Ввиду ухудшения погодной обстановки, штормовое предупреждение в Ростовской области продлено до 4 августа, о чем сообщили в региональном управлении МЧС.По сведениям, полученным от Росгидромета, в период с 3 по 4 августа на территории Ростовской области прогнозируются обильные осадки в форме сильных дождей и ливней, сопровождаемых грозами, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 20-25 метров в секунду.В связи с непогодой возрастает риск различных ЧП. Жителям региона настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время дождей, как на пешеходных зонах, так и на дороге.