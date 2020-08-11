На Дону большую часть среди выявленных за сутки заразившихся коронавирусом занимают граждане от 46 лет

Большинство среди выявленных за последние сутки заразившихся коронавирусом на Дону – это люди от 46 лет. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По состоянию на 13 августа, новыми инфицированными COVID-19 стали 124 жителей донского региона, из которых люди в возрасте от 18 до 45 лет занимают 30,4%. Граждан от 46 до 65 лет – 42,4%, от 66 до 79 лет – 16,8% и детей – 4,8%. Дончан старше 80 лет всего 5,6%.С начала пандемии в Ростовской области положительные результаты тестов на COVID-19 получили 14 613 человек. Жертвами коронавируса стали 274 пациента, среди которых трое скончавшихся за прошедшие 24 часа.