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На Дону большую часть среди выявленных за сутки заразившихся коронавирусом занимают граждане от 46 лет

На Дону большую часть среди выявленных за сутки заразившихся коронавирусом занимают граждане от 46 лет
Большинство среди выявленных за последние сутки заразившихся коронавирусом на Дону – это люди от 46 лет. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По состоянию на 13 августа, новыми инфицированными COVID-19 стали 124 жителей донского региона, из которых люди в возрасте от 18 до 45 лет занимают 30,4%. Граждан от 46 до 65 лет – 42,4%, от 66 до 79 лет – 16,8% и детей – 4,8%. Дончан старше 80 лет всего 5,6%.

С начала пандемии в Ростовской области положительные результаты тестов на COVID-19 получили 14 613 человек. Жертвами коронавируса стали 274 пациента, среди которых трое скончавшихся за прошедшие 24 часа.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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