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В Ростове изменят схемы движения семи автобусов из-за футбольного матча 2 августа

В Ростове изменят схемы движения семи автобусов из-за футбольного матча 2 августа

В Ростове-на-Дону изменят траектории движения семи автобусных маршрутов в связи с проведением футбольной игры. Об этом сообщили представители администрации города.

Встреча команд "Ростов" и "Крылья Советов" запланирована на 2 августа и пройдет на стадионе "Ростов Арена". В этой связи путь следования автобусов под номерами 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 будет увеличен. Конкретно, с пяти до восьми часов вечера городской транспорт будет доезжать до остановки "Аллея "Ростов Арена"".

Отметим, что в прошлом матче ростовский клуб уступил московскому "Спартаку" со счетом 0:2.
Фото: Donday
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