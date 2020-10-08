На Дону большую часть заразившихся коронавирусом за сутки составляют граждане от 46 лет

Граждан от 46 лет больше всего среди заразившихся коронавирусом за последние сутки в донском регионе. О данных на 10 октября сообщили в правительстве Ростовской области.Новыми инфицированными опасным вирусом на Дону стали 269 человек, из которых граждане от 46 до 65 лет составляют 43,9%. Среди выявленных за сутки заболевших 27,1% — это люди от 18 до 45 лет, 18,6% - от 66 до 79 лет, 1,9% - старше 80 лет. Инфекцию также подхватили 23 ребенка – 8,5%.С начала пандемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 24 352 жителей Ростовской области. Количество умерших от заболевания достигло 578 пациентов.