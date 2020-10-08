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На Дону большую часть заразившихся коронавирусом за сутки составляют граждане от 46 лет

На Дону большую часть заразившихся коронавирусом за сутки составляют граждане от 46 лет
Граждан от 46 лет больше всего среди заразившихся коронавирусом за последние сутки в донском регионе. О данных на 10 октября сообщили в правительстве Ростовской области.

Новыми инфицированными опасным вирусом на Дону стали 269 человек, из которых граждане от 46 до 65 лет составляют 43,9%. Среди выявленных за сутки заболевших 27,1% — это люди от 18 до 45 лет, 18,6% - от 66 до 79 лет, 1,9% - старше 80 лет. Инфекцию также подхватили 23 ребенка – 8,5%.

С начала пандемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 24 352 жителей Ростовской области. Количество умерших от заболевания достигло 578 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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