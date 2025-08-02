Гигантская пробка на М-4 под Ростовом разрослась до 16 километров

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В окрестностях Ростова на магистрали М-4 «Дон» сформировался внушительный затор, протяженность которого достигла 16 километров. Столь серьезные сложности в движении обусловлены двумя авариями на дороге.Вначале задержка в пути составляла 10 километров, охватывая отрезок с 1 084-го по 1 071-й километры автодороги М-4 «Дон». Однако через пару часов обстановка осложнилась, и пробка разрослась до более чем 16 километров.Теперь затор начинается у Сальского кольца и простирается до 1 067-го и 1 066-го километров федеральной автотрассы. Водителям настоятельно рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами объезда, чтобы не тратить время в указанном районе.