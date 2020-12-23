Жители Ростовской области начали повторно заболевать COVID-19

В Ростовской области люди, переболевшие коронавирусом, начали повторно заражаться инфекцией. Об этом 25 декабря главный санврач Дона Евгений Ковалев рассказал в ходе брифинга.Роспотребнадзор выявил симптомы коронавируса у дончан, которые ранее переболели им. Это головная боль, утомляемость, сухой кашель, повышенная температура, а также боли в горле, суставах и мышцах.- О таких случаях мы уже можем говорить. Однако по каждому из них нужно разбираться отдельно, - сообщил Евгений Ковалев. - По моим данным, есть предварительные диагнозы, что человек переносит COVID-19, но я не могу этого утверждать. Мы разбираемся по данным случаям.Руководитель Роспотребнадзора не уточнил количество повторно зараженных, место и методы их лечения.