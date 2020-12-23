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Жители Ростовской области начали повторно заболевать COVID-19

Жители Ростовской области начали повторно заболевать COVID-19
В Ростовской области люди, переболевшие коронавирусом, начали повторно заражаться инфекцией. Об этом 25 декабря главный санврач Дона Евгений Ковалев рассказал в ходе брифинга.

Роспотребнадзор выявил симптомы коронавируса у дончан, которые ранее переболели им. Это головная боль, утомляемость, сухой кашель, повышенная температура, а также боли в горле, суставах и мышцах.

- О таких случаях мы уже можем говорить. Однако по каждому из них нужно разбираться отдельно, - сообщил Евгений Ковалев. - По моим данным, есть предварительные диагнозы, что человек переносит COVID-19, но я не могу этого утверждать. Мы разбираемся по данным случаям.

Руководитель Роспотребнадзора не уточнил количество повторно зараженных, место и методы их лечения.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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