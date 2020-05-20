Главный санврач Дона рассказал о нетипичных симптомах коронавируса
Главный санитарный врач Ростовской области рассказал о нетипичных симптомах коронавируса, с которыми сталкиваются некоторые пациенты. Такую информацию он сообщил во время брифинга 22 мая.
- В процентном соотношении есть симптомы, которые встречаются чаще всего, – это подъём температуры, сухой кашель, боль и стеснение в груди, - отметил Евгений Ковалёв. - Вместе с тем, кроме этих симптомов, могут быть расстройство пищеварительной системы, сыпь на разных участках тела, головная боль, общая слабость.
Помимо этого, больные часто жалуются на ухудшение обоняния и вкусового восприятия. Главный санитарный врач добавил, что в случае, если вы замечаете у себя перечисленные симптомы, необходимо сразу позвонить в «скорую».