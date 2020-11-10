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Главный санврач Дона рассказал, как коэффициент распространения коронавируса повлияет на ограничения в регионе

Главный санврач Дона рассказал, как коэффициент распространения коронавируса повлияет на ограничения в регионе
Руководитель Роспотребнадзора по Ростовской области объяснил, как повлияет на ограничительные меры коэффициент распространения COVID-19. Об этом Евгений Ковалев рассказал в ходе брифинга 12 ноября.

По словам главного санитара региона, специалисты ежедневно анализируют значения коэффициента. На сегодняшний день существует несколько его видов: за четыре дня (по среднему инкубационному периоду), за неделю и за две недели.

- Коэффициент дает возможность узнать, правильную ли тенденцию мы имеем на сегодня, - прокомментировал Евгений Ковалев. - Он позволяет скорректировать мероприятия как на отдельной локальной территории, так и в целом по Ростовской области.

Как правило, коэффициент распространения анализируется ежедневно по каждому из муниципалитетов. Именно из этих данных специалисты получают областной коэффициент. Последнее время он колеблется в пределах единицы, а в течение текущей недели сохраняет значение ниже единицы. Однако временное снижение коэффициента не означает, что ситуация стабилизировалась.

- В настоящее время от каждого больного коронавирусом заражается как минимум еще один человек, - отметил начальник Роспотребнадзора области. - Поэтому, на мой взгляд, разница между 1 и 0,99 незначительная, и пока такой показатель не позволяет нам ослаблять противоэпидемиологические профилактические мероприятия.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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