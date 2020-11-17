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Главный санврач Дона сделал заявление о введении новых ограничений по коронавирусу

Главный санврач Дона сделал заявление о введении новых ограничений по коронавирусу
Руководитель Роспотребнадзора Ростовской области сделал заявление о введении новых ограничений по коронавирусу. Об этом Евгений Ковалев рассказал в ходе заседания оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса 19 ноября.

По мнению главного санврача региона, чтобы ограничить распространение опасной инфекции, в дополнительных мерах пока нужды нет. Однако нужно в полном объеме выполнять существующие ограничения.

- На сегодняшний день принятые меры позволяют удерживать ситуацию под контролем, - рассказал Евгений Ковалев. - Если ограничения и в дальнейшем будут соблюдаться, мы добьемся снижения распространения COVID-19.

При этом главный санитарный врач Ростовской области также отметил, что многие ночные клубы и гипермаркеты не придерживаются некоторых принятых мер.

Несмотря на все принятые меры, количество новых заболевших и жертв нового вируса только растет.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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