Главный санврач Дона сделал заявление о введении новых ограничений по коронавирусу

Руководитель Роспотребнадзора Ростовской области сделал заявление о введении новых ограничений по коронавирусу. Об этом Евгений Ковалев рассказал в ходе заседания оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса 19 ноября.По мнению главного санврача региона, чтобы ограничить распространение опасной инфекции, в дополнительных мерах пока нужды нет. Однако нужно в полном объеме выполнять существующие ограничения.- На сегодняшний день принятые меры позволяют удерживать ситуацию под контролем, - рассказал Евгений Ковалев. - Если ограничения и в дальнейшем будут соблюдаться, мы добьемся снижения распространения COVID-19.При этом главный санитарный врач Ростовской области также отметил, что многие ночные клубы и гипермаркеты не придерживаются некоторых принятых мер.Несмотря на все принятые меры, количество новых заболевших и жертв нового вируса только растет.