В Ростовской области люди будут отдыхать восемь дней на майских праздниках

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Жители Ростовской области будут отдыхать восемь дней на майских праздниках в 2025 году. Об этом стало известно из производственного календаря.С 1 по 4 мая — первые выходные, приуроченные к празднику Весны и Труда.С 8 по 11 мая — четырехдневные каникулы по случаю Дня Победы.В мае будет 13 выходных дней, включая пять обычных. Некоторые люди считают, что из-за двух коротких периодов отдыха сложно уехать за город на длительное время.