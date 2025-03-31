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В Ростовской области люди будут отдыхать восемь дней на майских праздниках

В Ростовской области люди будут отдыхать восемь дней на майских праздниках
Жители Ростовской области будут отдыхать восемь дней на майских праздниках в 2025 году. Об этом стало известно из производственного календаря. 

С 1 по 4 мая — первые выходные, приуроченные к празднику Весны и Труда. 

С 8 по 11 мая — четырехдневные каникулы по случаю Дня Победы. 

В мае будет 13 выходных дней, включая пять обычных. Некоторые люди считают, что из-за двух коротких периодов отдыха сложно уехать за город на длительное время.
Фото: Ростов ру
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