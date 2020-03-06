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Жителям Ростова напомнили о графике выходных дней в мае

Жителям Ростова напомнили о графике выходных дней в мае
Федеральная служба по труду и занятости напомнила о дополнительных выходных в мае. Всего в последний месяц весны ожидается восемь дополнительных выходных дней.

Так, в первый праздничный период ростовчане, как и жители остальной России, будут отдыхать с 1-е по 5-е число. То есть выходные продлятся с пятницы по вторник включительно. Напомним, 1 мая в России отмечают День весны и труда.

В честь Дня Победы россияне будут отдыхать с 9 по 11 мая, то есть с субботы по понедельник включительно.

Добавим, что предпраздничные рабочие дни – 30 апреля и 8 мая – по закону являются сокращёнными. Продолжительность рабочего времени уменьшается на один час.

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