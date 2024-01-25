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Жители Ростовской области 25 января стали свидетелями солнечного гало

Жители Ростовской области 25 января стали свидетелями солнечного гало
Жители Ростовской области утром 25 января запечатлели солнечное гало. Кадры необычного природного явления пользователи опубликовали в соцсетях.

На снимках видно, что вокруг солнца образовалась радужная дуга. Нередко такое явление можно увидеть и в ночное время суток. Вторичное свечение может появиться и вокруг Луны.

Несмотря на то, что гало возникает достаточно часто, жителей по-настоящему удивляет вторичное свечение.

Эффект гало вызван преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 километров. Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет разлагается в спектр, что делает явление похожим на радугу.
Фото: СоцСети
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