Жители Ростовской области 25 января стали свидетелями солнечного гало

Фото: СоцСети

Жители Ростовской области утром 25 января запечатлели солнечное гало. Кадры необычного природного явления пользователи опубликовали в соцсетях.На снимках видно, что вокруг солнца образовалась радужная дуга. Нередко такое явление можно увидеть и в ночное время суток. Вторичное свечение может появиться и вокруг Луны.Несмотря на то, что гало возникает достаточно часто, жителей по-настоящему удивляет вторичное свечение.Эффект гало вызван преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 километров. Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет разлагается в спектр, что делает явление похожим на радугу.