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Жители Ростова заметили необычного пернатого пассажира

Жители Ростова заметили необычного пернатого пассажира
В Ростове филин в салоне автобуса удивил пассажиров. Пернатого сфотографировали 13 августа.

В автобусе ростовчане заметили филина. Эта встреча настолько поразила горожан, что они решили поделиться ей в социальных сетях. Птица спокойно ехала по своим птичьим делам, а её хозяин, видимо, не был против такого внимания.

Видеозапись быстро стала популярной в интернете и собрала множество комментариев. Пользователи шутили, что автор видео оказался в заколдованном автобусе «Ночной Рыцарь», как в фильме «Гарри Поттер».
Фото: соцсети
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