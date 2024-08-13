Жители Ростова заметили необычного пернатого пассажира

Фото: соцсети

В Ростове филин в салоне автобуса удивил пассажиров. Пернатого сфотографировали 13 августа.В автобусе ростовчане заметили филина. Эта встреча настолько поразила горожан, что они решили поделиться ей в социальных сетях. Птица спокойно ехала по своим птичьим делам, а её хозяин, видимо, не был против такого внимания.Видеозапись быстро стала популярной в интернете и собрала множество комментариев. Пользователи шутили, что автор видео оказался в заколдованном автобусе «Ночной Рыцарь», как в фильме «Гарри Поттер».