В Ростове в переполненном автобусе № 70 лопнуло стекло

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В Ростове-на-Дону в забитом пассажирами автобусе № 70 лопнуло стекло. Кадры случившегося горожане опубликовали в соцсетях 19 октября.По словам местных жителей, стекло треснуло в общественном транспорте по маршруту СМП-550 - Главный ж/д вокзал. Инцидент произошел во время движения автобуса.- Вы не понимаете, это кондиционер, - иронично добавили ростовчане.Пользователи в комментариях совсем не удивились случившемуся. Ростовчане утверждают, что ежедневно общественный транспорт битком набит пассажирами. Люди пытаются уехать на работу утром или вечером домой, а машин по маршруту значительно не хватает. Им приходится тесниться в салоне, чтобы не простаивать в ожидании следующего автобуса.При каких обстоятельствах стекло треснуло, неизвестно. Пока нет официальных комментариев по этому поводу.