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В Ростове жители пожаловались на плохое отопление в автобусе № 83

В Ростове жители пожаловались на плохое отопление в автобусе № 83
Ростовчане пожаловались на холод в салоне автобуса № 83. Информацию об этом сообщили горожане в соцсетях 14 января.

По словам пассажиров, утром в салоне автобуса «Верхний Темерник» - Центральный рынок было холодно. Общественный транспорт замело снегом, который не таял из-за слабого отопления.

- Наверное, в машине проблемы с системой обогрева салона, - добавили пользователи.

Стоит отметить, что на донскую столицу обрушилась непогода. Столбики термометров в последнюю неделю достигали -10…-17 градусов. В мороз людям пришлось сидеть в холодном салоне до своей остановки.

Вероятно, чтобы решить проблему в ближайшее время, компании-перевозчику следует провести проверку в общественном транспорте.
Фото: Соцсети.
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