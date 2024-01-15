В Ростове жители пожаловались на плохое отопление в автобусе № 83

Фото: Соцсети.

Ростовчане пожаловались на холод в салоне автобуса № 83. Информацию об этом сообщили горожане в соцсетях 14 января.По словам пассажиров, утром в салоне автобуса «Верхний Темерник» - Центральный рынок было холодно. Общественный транспорт замело снегом, который не таял из-за слабого отопления.- Наверное, в машине проблемы с системой обогрева салона, - добавили пользователи.Стоит отметить, что на донскую столицу обрушилась непогода. Столбики термометров в последнюю неделю достигали -10…-17 градусов. В мороз людям пришлось сидеть в холодном салоне до своей остановки.Вероятно, чтобы решить проблему в ближайшее время, компании-перевозчику следует провести проверку в общественном транспорте.