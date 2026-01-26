Жители Ростова высказались об идее отменить троллейбусные маршруты

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону продолжается кампания по сбору подписей в поддержку сохранения и приобретения троллейбусов. Причиной такой акции стал документ, опубликованный на сайте городской администрации, в котором говорилось об отмене фактически всех троллейбусных маршрутов.В дептрансе города отметили, что ни о какой отмене речи не идет. Существует возможность замены троллейбусов другими видами транспорта. Директор Константин Лашенко считает, что контактные сети изношены и нуждаются в обновлении, на которое у города в данный момент нет средств. Замена троллейбусных маршрутов позволит сохранить контактные сети в текущем состоянии.Сами жители отозвались о будущих изменениях очень неоднозначно. Большинство пассажиров оказались удивлены грядущими переменами и ничего толком не знают.Горожане считают, что троллейбусы необходимы для города, и их замена может ухудшить транспортную ситуацию. Некоторые предложили, чтобы все изменения в транспортной системе были видны в общественном транспорте и легко доступны для ознакомления при переходе через QR-код, поскольку пассажиров эти изменения касаются в первую очередь.Всего уже собрано 620 подписей за сохранение троллейбусных маршрутов в городе. После их передадут губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю.